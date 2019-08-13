Озил и Колашинац пропустят несколько матчей из-за бандитских разборок

Игроки лондонского "Арсенала" Месут Озил и Зеад Колашинац все еще находятся под угрозой нападения, сообщает Daily Mail.Футболисты подверглись нападению двух неизвестных, после чего установили круглосуточную охрану. Вероятно, им придется пропустить еще несколько матчей. Игроки "канониров" уже пропустили встречу в рамках первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Ньюкасл Юнайтед", завершившуюся со счетом 1:0.Позже полиция Лондона задержала двух подозреваемых. Они находились у дома Озила. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи уже предъявлены обвинения. Ожидается, что суд по этому делу начнется в сентябре 2019 года.Вероятно, футболисты вступили в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока.