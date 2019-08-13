Сесар Аспиликуэта: надеюсь, что "Челси" сможет показать свою лучшую игру в матче с "Ливерпулем"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем".



"Знаем, что будем играть против очень сильной команды, но надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру и добиться желаемого результата. Приятно быть частью такого матча в начале сезона. Это отличный способ начать сезон, и я надеюсь, что нам удастся победить завтра", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.