Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.Против чилийца во время занятия жестко сыграл молодой игрок команды Мэйсон Гринвуд, из-за чего у Санчеса не выдержали нервы. Стоит отметить, что 30-летний футболист только недавно восстановился после травмы задней поверхности бедра.Ожидается, что Санчес продолжит карьеру в "Роме" на правах аренды.