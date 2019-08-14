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Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.

Против чилийца во время занятия жестко сыграл молодой игрок команды Мэйсон Гринвуд, из-за чего у Санчеса не выдержали нервы. Стоит отметить, что 30-летний футболист только недавно восстановился после травмы задней поверхности бедра.

Ожидается, что Санчес продолжит карьеру в "Роме" на правах аренды.

"Газета.ру"


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Теги: Санчес Манчестер Юнайтед АПЛ
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