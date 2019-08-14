"Ливерпуль" - "Челси": стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами "Ливерпуля" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА. Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.



"Ливерпуль": Адриан, Фабиньо, Ван Дейк, Милнер, Робертсон, Матип, Гомес, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах.



"Челси": Кепа, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Пулишич, Жиру, Педро.