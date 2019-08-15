Лэмпард поддержал Абрахама после незабитого пенальти в Суперкубке УЕФА

Рулевой "Челси" Фрэнк Лэмпард поддержал форварда Тэмми Абрахама.Нападающий не реализовал 11-метровый удар в серии пенальти матча за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля" (2:2, 4:5 — по пенальти)."Он хотел бить пятым, и это говорит о его уверенности. Мы все через это проходим. Я бил и не забивал пенальти. Такое случается со всеми. Это часть нашей работы.Пройдет время, и парень станет сильнее", — цитирует главного тренера «синих» официальный сайт УЕФА.