Матч за Суперкубок УЕФА стал для Клоппа 800-м в тренерской карьере

Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа матч за Суперкубок УЕФА против "Челси" (2:2, по пен. — 5:4) стал 800-м в его карьере. Напомним, что помимо английского клуба Клопп тренировал немецкие "Майнц" и "Боруссию" (Дортмунд).В "Ливерпуле" у 52-летнего специалиста лучший процент побед в карьере (57%). В "Боруссии" Клопп выиграл 56% встреч, в "Майнце" — 40%.Всего за карьеру Клопп завоевал 7 трофеев.