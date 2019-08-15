Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за регулярных травм.
Как сообщает Daily Post, в последние два года игрок постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию. Физиотерапия не помогала Дарлингтону справиться с травмами. Игрок бросил учёбу в колледже, которая, как он надеялся, позволит ему стать инструктором по фитнесу.
Тело 20-летнего футболиста, который на родине считался большим талантом, обнаружили его мать и брат в гараже.
Несколько лет назад Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед", но досрочно покинул его из-за перелома руки. Последним клубом футболиста был "Бала Таун", который выступает в чемпионате Уэльса. Игрок также играл за сборные Уэльса на различных юниорских уровнях.
"Чемпионат.сом"
Игрок, который был на просмотре в "Манчестер Юнайтед", покончил с собой
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