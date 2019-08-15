Игрок, который был на просмотре в "Манчестер Юнайтед", покончил с собой

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой из-за регулярных травм.Как сообщает Daily Post, в последние два года игрок постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию. Физиотерапия не помогала Дарлингтону справиться с травмами. Игрок бросил учёбу в колледже, которая, как он надеялся, позволит ему стать инструктором по фитнесу.Тело 20-летнего футболиста, который на родине считался большим талантом, обнаружили его мать и брат в гараже.Несколько лет назад Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед", но досрочно покинул его из-за перелома руки. Последним клубом футболиста был "Бала Таун", который выступает в чемпионате Уэльса. Игрок также играл за сборные Уэльса на различных юниорских уровнях.