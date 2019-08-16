"Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником Джонсом

Вингер "Ливерпуля" Кертис Джонс подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба красных. Подробности сделки с 18-летним воспитанником клуб не уточнил."Это огромное событие для меня. Будучи воспитанником "Ливерпуля", я мечтаю играть в этом потрясающем клубе. Это просто великолепно видеть, что главный тренер и его штаб поверили в меня и предложили новый контракт.В долгосрочной перспективе я мечтаю стать капитаном "Ливерпуля", играть каждую неделю и выигрывать трофеи. Это то, на что я рассчитываю. Но я еще не зашел так далеко и делаю шаг за шагом. Не могу дождаться, чтобы сделать очередной шаг", — сказал Джонс.