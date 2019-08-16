» » "Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником Джонсом

"Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником Джонсом

Вингер "Ливерпуля" Кертис Джонс подписал новый долгосрочный контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба красных. Подробности сделки с 18-летним воспитанником клуб не уточнил.

"Это огромное событие для меня. Будучи воспитанником "Ливерпуля", я мечтаю играть в этом потрясающем клубе. Это просто великолепно видеть, что главный тренер и его штаб поверили в меня и предложили новый контракт.

В долгосрочной перспективе я мечтаю стать капитаном "Ливерпуля", играть каждую неделю и выигрывать трофеи. Это то, на что я рассчитываю. Но я еще не зашел так далеко и делаю шаг за шагом. Не могу дождаться, чтобы сделать очередной шаг", — сказал Джонс.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: игроком года УЕФА станет Лионель Месси
Стал известен характер травмы Суареса
Форвард молодежной команды "ПСЖ" перешел в "Спартак"
"Урал" и "Крылья Советов" назвали стартовые составы
Карасев рассудит дерби "Спартак" - ЦСКА вместо Еськова 7
Леонид Слуцкий: Тиль - мечта для любого тренера 1
Квинси Промес: мне кажется, что в "Аяксе" я начал все заново 6
"Рома" подписала с Джеко новый контракт
Президент "Баварии" рассказал о доходах клуба
Шамиль Газизов: Круговой? Непростая ситуация. Пусть сам игрок решает 6
"Рубин" до конца сезона будет выступать на стадионе "Центральный" 8
Семак отказался отпускать Мамману в "Сассуоло" 10
"Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с 18-летним воспитанником Джонсом
Эден Азар выбыл из строя на 3-4 недели
Стивен Нзонзи продолжит карьеру в "Галатасарае"
Силкин о возможной отставке Хохлова: в "Динамо" долго работать никому не дают - нужен результат 5
"Бавария" подтвердила трансфер Кюизанса
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Блогер Картавый Ник в инстаграме попросился к Слуцкому на стажировку. Тренер "Витесса" его пригласил 4
Алексей Михайличенко: о глобальных задачах киевского "Динамо" пока говорить нет смысла
Дмитрий Черышев дисквалифицирован на два матча
Наставник "Герты": после 0:1 не так уже много людей решились бы поставить на нас
Ариц Адурис: нет лучшего способа начать сезон, чем победить "Барселону" 1
Александр Бубнов: "Ахмат" в матче с "Зенитом" выложится по полной 12
"Барселона" приобретет Неймара, если он подаст запрос на трансфер 1
Зинедин Зидан рассчитывает на Бэйла в новом сезоне
Илья Кухарчук: мог спокойно потрогать лысину Роберто Карлоса
"Атлетик" победил "Барселону", 38-летний Адурис забил ударом через себя через минуту после выхода на замену 17
Тимур Аюпов: вы знаете габариты Заболотного. Как его можно столкнуть, чтобы он завалился? 2
"Лион" уничтожил "Анжер"
Все новости