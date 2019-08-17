"Ливерпуль" повторил клубный рекорд по числу побед подряд в АПЛ

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Саутгемптон" (2:1) в матче 2-го тура АПЛ. За красных забили Садио Мане и Роберто Фирмино.Для "Ливерпуля" эта победа стала 11-й подряд в Премьер-лиге — повторение клубного рекорда в АПЛ, который был установлен командой при главном тренере Брендане Роджерсе в промежутке с февраля по апрель 2014 года.Кроме того, "Ливерпуль" при Юргене Клоппе "пробил" планку в 300 очков в 146 матчах (302 очка — 88 побед, 38 ничьих, 20 поражений), что позволило немецкому специалисту превзойти достижение легендарного Кенни Далглиша, которому потребовалось 150 игр у руля команды, чтобы набрать в них 300 очков. Об этом сообщает Opta.