Габриэл Жезус: VAR - дерьмо

17 августа в английской Премьер-лиге состоялся матч 2-го тура, в котором "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Тоттенхэм". Встреча между командами Хосепа Гвардиолы и Маурисио Почеттино завершилась вничью со счетом 2:2."Манчестер Сити" был близок к победе, забив 3-й гол в концовке встречи, однако точный удар Габриэла Жезуса был отменен главным судьей матча Майклом Оливером после просмотра VAR — по мнению арбитра, за мгновение до гола мяч угодил в руку защитнику "горожан" Эймерику Ляпорту.Жезус после финального свистка не скрывал своего возмущения тем фактом, что его гол отменили. В сети появилось видео, на котором слышно, как бразилец говорит в адрес судей фразу "VAR — дерьмо".