"Интер" договорился по условиям личного контракта с Санчесом

Игрок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может продолжить карьеру в "Интере", сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.По информации издания, итальянский клуб достиг принципиальной договоренности по условиям личного контракта с нападающим. Для завершения сделки руководству миланцев осталось прийти к соглашению по вопросам цены трансфера со своими английскими коллегами.Стоит отметить, что в текущее межсезонье услуги форварда также интересовали "Рому".