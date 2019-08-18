Кристиан Эриксен отказывается продлевать контракт с "Тоттенхэмом"

Полузащитник Кристиан Эриксен отказался подписывать новый контракт с "Тоттенхэмом". Лондонский клуб был готов платить игроку 10 миллионов евро в год, утверждает AS.27-летний датчанин планирует провести еще один сезон в "шпорах", а следующим летом уйти на правах свободного агента. Ранее в трансфере Эриксена были заинтересованы "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Реал".