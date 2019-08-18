Александр Зинченко: все забудут о 30 ударах "Манчестер Сити", но будут помнить результат

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (2:2)."Ещё один драматичный матч с "Тоттенхэмом". Но что есть, то есть. Мы просто должны принять это. Не могу описать атмосферу, царившую в раздевалке после игры. Мы потеряли два очка, вот и всё. Думаю, мы провели хороший матч, создали множество моментов, но в то же время дали сопернику реализовать два момента. Сезон длинный, и многое ещё впереди. Все забудут о тридцати ударах "Манчестер Сити", но будут помнить результат матча", - цитирует Зинченко официальный сайт "Манчестер Сити".