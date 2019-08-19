Директор "Арсенала" обещает активную работу клуба в зимнее трансферное окно

Директор "Арсенала" Джош Кронке, который также является сыном владельца "канониров" Стэна Кронке, заявил, что в зимнее трансферное окно клуб будет готов активно действовать на рынке. Летом "Арсенал" потратил свыше 160 млн евро на новые приобретения, самым дорогим из которых стал нападающий Николя Пепе, купленный у "Лилля" за 80 млн евро."Я бы сказал, что если вы реагируете и совершаете рекордные подписания, основываясь на общественном мнении, вам не зайти слишком далеко как клубу.Мы не реагировали на общественное мнение этим летом, а сами были активными. Что касается зимнего трансферного окна, то не хочу забегать вперед. Мы должны оценить некоторые вещи в краткосрочной перспективе и выяснить, что нам, возможно, понадобится предпринять. Поэтому, когда наступит январь, мы снова будем активны", — цитирует Кронке Sky Sports.