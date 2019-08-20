Дзаппакоста прилетел в Италию для подписания контракта с "Ромой"

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста находится в шаге от продолжения карьеры в "Роме".Судя по фотографиям, выложенным на официальной странице римского клуба в социальной сети Twitter, футболист прилетел в Италию для подписания контракта с желто-красными. Спортсмен будет выступать за «волков» на правах аренды.Стоит отметить, что незадолго до этого "Рома" уже купила игрока оборонительного плана — в команду пришел 22-летний турок Йылдырым Четин из "Генчлербирлиги" за €3 млн.