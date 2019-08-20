Болельщик "Манчестер Юнайтед" Адам Уиттингем был осужден на 20 месяцев тюремного заключения за свое поведение в самолете, сообщает The Sun.
По информации издания, 32-летний мужчина начал распивать спиртное сразу по вхождении в самолет. Сначала он громко спорил с одним из пассажиров на футбольную тему, а после задел сотрудника экипажа, пытаясь найти стакан для алкоголя.
Затем Уиттингем избил двух попутчиков из-за их попыток остановить буйное поведение англичанина.
"Газета.ру"
Болельщик "Манчестер Юнайтед" был осужден на 20 месяцев за поведение в самолете
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