Игрок "Арсенала" Пепе рассказал об амбициях команды

Игрок "Арсенала" Николя Пепе, перебравшийся в команду этим летом из французского "Лилля" за €80 млн, рассказал об амбициях "канониров" в текущем сезоне, передает официальный сайт."Я чувствую себя комфортно, потому что Эмери говорит по-французски и нам намного легче общаться. Я новичок тут, стратегия и тактика новы, так что мне действительно важно получить поддержку тренера. Теперь мне нужно выучить английский, и в этом он мне также помогает", — заявил нападающий."Я решил приехать сюда, потому что это клуб с большими амбициями. У них есть мечта вернуться в Лигу чемпионов. Я тоже амбициозный человек, так что выбор был очень логичным", — добавил форвард.