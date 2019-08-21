» » Дармиан попросил "МЮ" продать его. Футболист хочет вернуться в Италию

Дармиан попросил "МЮ" продать его. Футболист хочет вернуться в Италию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан обратился к руководству с просьбой продать его.

Футболист хочет покинуть Англию и вернуться в Италию. Об этом в твиттере сообщил журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.

В услугах 29-летнего Дармиана заинтересованы "Ювентус" и "Интер". Контракт защитника с манкунианцами истекает летом 2020 года.

Sport24.ru


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Теги: Дармиан Манчестер Юнайтед АПЛ
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