Дармиан попросил "МЮ" продать его. Футболист хочет вернуться в Италию

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан обратился к руководству с просьбой продать его.Футболист хочет покинуть Англию и вернуться в Италию. Об этом в твиттере сообщил журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира.В услугах 29-летнего Дармиана заинтересованы "Ювентус" и "Интер". Контракт защитника с манкунианцами истекает летом 2020 года.