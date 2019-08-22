"Ливерпуль" хочет, чтобы домашний стадион вмещал, как минимум, 60 тысяч болельщиков

"Энфилд" планируется переоборудовать таким образом, чтобы довести его вместимость до более чем 60 тысяч человек, сообщает журналист Джеймс Пирс в твиттер.В настоящий момент домашний стадион "Ливерпуля" может принять только 54 тысячи фанатов. Арена была возведена в 1884 году, после чего неоднократно реконструировалась.