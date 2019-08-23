Алекс Окслейд-Чемберлен: это мечта – продлить контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "красных" Алекс Окслейд-Чембрелен прокомментировал продление соглашения со своей командой:
- Я очень, очень рад. Приятно продлить мое пребывание здесь. Я чувствую, что пропустил год. Этот контракт я считаю возможностью вернуть тот год назад и наверстать упущенное время.
Конечно, победа в Лиге чемпионов была грандиозной, и я думаю, у нас успешная команда. Очень приятно быть ее частью. Это действительно хорошее место.
Это мечта – продлить контракт с таким клубом. Не каждый день выпадает возможность играть за "Ливерпуль".
Очевидно, команда прогрессирует. Даже когда мы не очень хорошо играем, нам все же удается добиться результатов, и это действительно положительный момент. У нас действительно очень хорошая группа игроков, все уважают друг друга.
Менеджер и тренеры, весь персонал – все они часть целого. На данный момент вся структура клуба идеальна. Все в клубе жаждут новых трофеев. Это правильное отношение, чтобы идти дальше, быть более успешным и продолжать выигрывать больше трофеев. Это наш план.
Я здесь два года, но такое ощущение, что намного дольше. Чувствую себя очень комфортно. В первом сезоне мне было довольно тяжело адаптироваться, но потом все шло потрясающе, и я наслаждался своим футболом. Я знал свою роль и с нетерпением ждал каждой минуты, просто делал все от меня зависящее, чтобы помочь команде.
Затем случилась травма, и все рухнуло. 16 месяцев до следующего выхода на поле. Но это сплотило меня с клубом, особенно с фанатами и моими товарищами по команде.
Работа с тренером дает мне большую уверенность, которая помогает мне. Я действительно верю, что могу быть парнем, который выходит на поле и делает результат.
Казалось бы, это просто мелочь, когда товарищ по команде спрашивает, как у тебя дела, и говорит: "Мы нуждаемся в тебе", но это заставляет двигаться дальше. Менеджмент, тренерский штаб – у каждого огромная роль.
И, конечно, фанаты! Я был поражен тем, сколько поддержки получаю от них. Вначале мы не совсем ясно дали понять, как долго я буду отсутствовать, потому что я не хотел, чтобы это отвлекало ребят. Когда они узнали сроки моего восстановления, они все время поддерживали меня. Я этого никогда не забуду и не приму как должное, - приводит Sports слова, ссылаясь на официальный сайт "Ливерпуля".
Алекс Окслейд-Чемберлен: это мечта – продлить контракт с "Ливерпулем"
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