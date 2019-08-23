Бывший игрок лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что игра против "Ливерпуля" (4:4) не стала для него лучшей в Англии:
- Для меня это была обычная игра, ничего особенного. Я не чувствовал ничего особенного перед игрой. Когда я вышел на поле и разминался, я подумал: "Мы не проиграем сегодня". Это было единственное, что я знал перед матчем.
Конечно, я не мог представить до этой игры, что забью четыре гола. Если вы посмотрите на статистику, это была моя лучшая встреча. Но с точки зрения стиля игры, то у меня были другие матчи, которые получились для меня лучше, - приводит слова Аршавина "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.
Аршавин: покер на "Энфилде"? Были другие матчи, которые получились для меня лучше
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