"Манчестер Юнайтед" не будет искать замену Санчесу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что команда не планирует искать замену полузащитнику Алексису Санчесу, передает Goal.СМИ сообщают, что чилийский игрок может покинуть команду и перейти в итальянский "Интер" на правах аренды."Мы не собираемся никого подписывать. Санчес – качественный игрок, я уже много раз это говорил. Бывает так, что игрока преследуют травмы. Он много раз травмировался, но трудно сказать, что стало причиной той или иной травмы.Иногда бывает так, что ты набираешь форму, забиваешь голы, и это придаёт тебе дополнительной уверенности. Но если начинаешь играть не на высоком уровне, форма быстро теряется", — заявил специалист.