Маркус Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям в твиттере.

Причиной травли стал незабитый пенальти в матче против "Кристал Пэлас" (1:2).



Главный тренер красных дьяволов Оле-Гуннар Сульшер высказался относительно инцидента.



«Мы уже говорили об этом до выходных. Нам нужно это остановить. Мне нечего сказать. Мы продолжаем проводить все эти кампании «нет расизму», а они продолжают прятаться под вымышленными именами. Просто сумасшествие, что мы говорим об этом в 2019 году», – сказал Сульшер на конференции.