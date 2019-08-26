"ПСЖ" и "Манчестер Сити" – это проблема для европейского футбола, потому что компаниям, которые стоят за ними, доходы вообще не важны. Идеи создать Суперлигу или что-то подобное - тоже вред индустрии.
УЕФА не работает достаточно для того, чтобы сдерживать "Манчестер Сити" и "ПСЖ". К примеру, "Милан" был исключен из еврокубков, а французы - нет. "ПСЖ" спонсируется фиктивно, это выдуманная вещь. Один из наиболее ярких примеров - контракт с "Туризмом Катара" на 50 миллионов евро. Или спонсорство на сумму 70 миллионов от катарского банка, который даже не имеет офиса.
О "Манчестер Сити" было много разговоров, что они сделали что-то такое, чего мы не знаем. К примеру, за название стадиона "Этихад" платят в несколько раз больше рыночной стоимости.
"ПСЖ" и "Манчестер Сити" думают, что в европейском футболе вокруг все дураки. Поэтому нужны изменения", – приводит слова Тебаса Marca.
Президент Ла Лиги: "ПСЖ" и "Манчестер Сити" думают, что в европейском футболе вокруг все дураки
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас осудил "Манчестер Сити" и "ПСЖ" за нарушение правил финансового фэйр-плей.
фото: Marca
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