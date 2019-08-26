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Президент Ла Лиги: "ПСЖ" и "Манчестер Сити" думают, что в европейском футболе вокруг все дураки

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас осудил "Манчестер Сити" и "ПСЖ" за нарушение правил финансового фэйр-плей.
фото: Marca
"ПСЖ" и "Манчестер Сити" – это проблема для европейского футбола, потому что компаниям, которые стоят за ними, доходы вообще не важны. Идеи создать Суперлигу или что-то подобное - тоже вред индустрии.

УЕФА не работает достаточно для того, чтобы сдерживать "Манчестер Сити" и "ПСЖ". К примеру, "Милан" был исключен из еврокубков, а французы - нет. "ПСЖ" спонсируется фиктивно, это выдуманная вещь. Один из наиболее ярких примеров - контракт с "Туризмом Катара" на 50 миллионов евро. Или спонсорство на сумму 70 миллионов от катарского банка, который даже не имеет офиса.

О "Манчестер Сити" было много разговоров, что они сделали что-то такое, чего мы не знаем. К примеру, за название стадиона "Этихад" платят в несколько раз больше рыночной стоимости.

"ПСЖ" и "Манчестер Сити" думают, что в европейском футболе вокруг все дураки. Поэтому нужны изменения", – приводит слова Тебаса Marca.


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Теги: Тебас АПЛ Манчестер Сити Лига 1 ПСЖ Ла Лига
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АПЛ 2019/20
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2 Манчестер Сити 3 7
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4 Лестер  3 5
5 Манчестер Юнайтед 3 4
6 Бернли 3 4
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20 Уотфорд 3 0
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Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 Ренн 3 9
2 Лион 2 6
3 ПСЖ 3 6
4 Ницца 2 6
5 Анже 3 6
6 Брест 3 5
...
20 Дижон 3 0
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