Гюндоган: VAR меняет футбол и приглушает эмоции игроков и болельщиков
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган неоднозначно оценил введение в футбол системы VAR.
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"К сожалению, VAR меняет футбол и приглушает всё то, за что его любят и сами игроки, и болельщики. В первую очередь, это эмоции. VAR помогает судьям, но после того, как эпизод просматривают на повторе, к ним всё равно остаются вопросы. И в раздевалке после матчей всё равно всё те же разговоры - обсуждаем спорные эпизоды", - приводит слова Гюндогана The Sun.
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