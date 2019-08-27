Экс-тренер Салаха в "Базеле": Мохамед - нежный убийца

Бывший тренер "Базеля" Хайко Фогель поделился мнением о нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.Египтянин выступал под руководством 43-летнего специалиста в швейцарском клубе с июня по октябрь 2012 года."У него было все — скорость, завершение, левая нога. И это не упускалось из виду. Тем не менее я бы солгал, если бы сказал, что предсказывал ему такую большую мировую карьеру.На самом деле, я был более уверен в других людях: Тони Кроосе или Эдене Азаре. Я наблюдал за ними, когда им было по 15 лет. Приятно то, что я встретил Момо в прошлом году, и он совсем не изменился. Это замечательно.Если бы вы знали его… Он не мировая звезда, у него настолько мягкий характер. Мне всегда было понятно, что он выдающийся игрок. Но был ли у него менталитет? Я не знал этого наверняка. Момо — нежный убийца", — сказал Фогель в интервью Goal.