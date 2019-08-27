» » Экс-тренер Салаха в "Базеле": Мохамед - нежный убийца

Экс-тренер Салаха в "Базеле": Мохамед - нежный убийца

Бывший тренер "Базеля" Хайко Фогель поделился мнением о нападающем "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.

Египтянин выступал под руководством 43-летнего специалиста в швейцарском клубе с июня по октябрь 2012 года.

"У него было все — скорость, завершение, левая нога. И это не упускалось из виду. Тем не менее я бы солгал, если бы сказал, что предсказывал ему такую большую мировую карьеру.

На самом деле, я был более уверен в других людях: Тони Кроосе или Эдене Азаре. Я наблюдал за ними, когда им было по 15 лет. Приятно то, что я встретил Момо в прошлом году, и он совсем не изменился. Это замечательно.

Если бы вы знали его… Он не мировая звезда, у него настолько мягкий характер. Мне всегда было понятно, что он выдающийся игрок. Но был ли у него менталитет? Я не знал этого наверняка. Момо — нежный убийца", — сказал Фогель в интервью Goal.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Салах Базель Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с Минори Сато. Это первый японский игрок в истории ФНЛ
"Барселона" и "ПСЖ" не смогли сегодня достичь договоренности по трансферу Неймара 1
"Спартак" и "Зенит" рассудит Мешков. На матче будет работать система VAR 3
Александр Егоров оценил спорный эпизод с неудалением Джикии в матче "Крылья Советов" - "Спартак" 1
Ривалдо: верю, что "Барселона" не позволит Неймару перейти из "ПСЖ" в другой клуб
Форвард сборной Украины может перейти в "Рому"
Неймар сообщил руководству "ПСЖ", что хочет перейти только в "Барселону" 3
Гари Невилл: увольнять Сульшера из "Манчестер Юнайтед" прямо сейчас нельзя
"Краснодар" - "Олимпиакос": команды назвали стартовые составы 12
"Локомотив" объявил о переходе Жоау Мариу 26
Экс-тренер Салаха в "Базеле": Мохамед - нежный убийца
Леонид Калошин: Карасёв - единственный кандидат из россиян для работы на Евро-2020 1
Брат Погба: Полю нравится "Барселона"
Александр Егоров: Москалев и Левников могут вернуться в игру в любой момент, их никто никуда не убирал 1
Сборная Казахстана назвала состав на матчи с Россией и Кипром
Александр Егоров: на одном дыхании прошел матч "Рубин" - "Ростов", Мешков провел просто суперматч 1
Максим Деменко: итоговый успех "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом" в ЛЧ будет фантастикой
Килиан Мбаппе обратился к фанатам: спасибо за ваши сообщения, начинаю реабилитацию
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро 1
Игорь Шалимов: в ответном матче ЛЧ "Краснодару" надо выдвигаться на чужую половину поля и прессинговать
Александр Егоров: однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши 9
Иван Игнатьев: Сафонов - сильный вратарь, зачем ему переживать из-за ошибок? 5
Василий Уткин: Черчесов очень упрямый, а это первый признак тупости. Или принципиальности. Выбирайте сами 30
РФС: РПЛ не может уволить Егорова, его судьба зависит только от президента РФС
Капитан "Ахмата" - о судействе в РПЛ: постараемся исправить наше положение 1
"Фенербахче" объявил о переходе Рами
Президент Ла Лиги считает, что Месси важнее для чемпионата Испании, чем Неймар или Роналду
Гус Тиль не попал в сборную тура РПЛ по версии InStat 7
Юркас Сейтаридис дал совет "Динамо", как не повторить ошибок 2005-го: не надо разбрасываться деньгами
Арьен Роббен не исключил, что может возобновить карьеру футболиста
Все новости