В Англии 50-летний тренер умер на поле после празднования победы своей команды

Трагический случай произошел в английском футболе. Тренер "Слифорд Рейнджерс" Джим Пейси скончался после завершения матча региональной лиги против "Бригг Таун"."Слифорд" выиграл матч, после чего Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать первую победу команды на официальном уровне во взрослом футболе. Возвращаясь в раздевалку, 50-летний специалист рухнул на газон. Несмотря на усилия врачей, бросившихся к Пейси, спасти его не удалось."Мы все опустошены. Хотим передать нашу любовь и соболезнования его семье и попросить, чтобы их не беспокоили в это тяжелое время. Покойся с миром, Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", — приводит заявление клуба Lincolnshire Live.