Зинедин Зидан все еще надеется на покупку Погба эти летом

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан очень заинтересован в подписании полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.По информации AS, специалист все еще надеется, что клубу удастся приобрести 26-летнего игрока этим летом. Зидан верит, что руководство мадридцев приложит решающие усилия для того, чтобы заполучить француза до окончания этого трансферного окна, которое закроется в Ла Лиге в ночь со 2 на 3 сентября.Ранее наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер не раз говорил, что Погба останется в команде.