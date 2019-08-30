Кристиан Эриксен может заменить Неймара в "ПСЖ"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в "ПСЖ".

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В лице датского футболиста парижане видят замену форварду Неймару, желающего вернуться в "Барселону"."Тоттенхэм" не против продолжить сотрудничество с Эриксеном, предложив ему новый контракт с зарплатой в ? 200 тыс. в неделю, но Кристиан отклоняет все варианты "шпор".Эриксен перешёл в "Тоттенхэм Хотспур" летом 2013 года из "Аякса". Сумма трансфера составила € 13,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл три матча за "Тоттенхэм", в которых не отметился результативными действиями. Контракт Кристиана с "Тоттенхэмом" действует до лета 2020 года. В прошлом сезоне Эриксен провёл 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.