"Ливерпуль" обновил клубный рекорд по числу побед подряд в чемпионате Англии

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Бернли" (3:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа одержала свою 13-ю победу в чемпионате подряд, обновив клубный рекорд.Кроме того, "Ливерпуль" стал лишь второй командой в истории высшего английского дивизиона, одержавшей в чемпионате 13 побед подряд, забив при этом более 2 голов в каждом из матчей (ранее это удавалось лишь "Тоттенхэму" в 1960 году). Об этом сообщает Opta.