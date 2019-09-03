Кристиан Эриксен: хотел бы решать свое будущее, как в футбольном менеджере

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен прокомментировал несостоявшийся переход в "Реал" или в любой другой заинтересованный в его услугах клуба."Хотел бы я решить свое будущее, как в футбольном менеджере, но, к сожалению, не могу. Возможно, после закрытия трансферного окна я расскажу больше о своем будущем.Не думаю, что было неправильно говорить о том, что я нуждаюсь в новом вызове после шести лет в "Тоттенхэме", о желании играть в "Реале" и так далее. Я говорил правду. Это футбол. Вы никогда не знаете, что произойдет.Я был самый обсуждаемый игрок на трансферном рынке? Мне нетрудно очистить свой разум. Я не читаю многое из того, что пишут", — цитирует Эриксена Ekstrabladet.dk.Ранее сообщалось, что Эриксен доиграет сезон-2019/20, а летом покинет команду на правах свободного агента. Помимо "Реала" в услугах датчанина заинтересован "Ювентус".