Дэвид Бекхэм: рассмотрел бы возможность поработать главным тренером сборной Англии

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм назвал работу главного тренера национальной команды "работой мечты".Несмотря на то, что Бекхэм не оканчивал тренерских курсов и, судя по всему, не планирует связывать свое будущее с данной профессией, он был бы готов рассмотреть предложение возглавить сборную Англии."Будь у меня возможность возглавить сборную Англии, воспользовался бы я ей? Я бы, конечно, рассмотрел такую возможность, ведь я страстный англичанин и страстно отношусь к национальной команде, но был бы я хорош в этом? Кто знает?Это работа мечты, но Гарет (Саутгейт) делает самую невероятную работу для нас прямо сейчас. Он вернул в сборную энергию и радость, и болельщики, включая меня, наслаждаются этим", — цитирует Бекхэма AS.