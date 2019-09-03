Алексис Санчес: в "МЮ" меня выпускали на 60 минут, а в следующем матче я вообще не играл. Не знаю, почему

Нападающий "Интера" Алексис Санчес вспомнил о своем пребывании в "Манчестер Юнайтед"."Я очень рад, что перешел в "Манчестер Юнайтед". Я всегда это говорил. "МЮ" — самый титулованный клуб в Англии.Когда я играл в "Арсенале", то был счастлив, но в то время манкунианцы активно покупали игроков, чтобы изменить свое положение. Я хотел выиграть все турниры в составе "МЮ". Не жалею, что перешел в этот клуб.Как я уже сказал, я был счастлив в "Манчестер Юнайтед", но мне всегда хотелось играть, о чем я говорил своим друзьям. Если бы мне давали время, то я делал бы все возможное. Иногда я выходил на поле, а в следующем матче оставался на скамейке. Не знаю, почему так", - цитирует Санчеса BBC.