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Алиссон объяснил, почему вратарю почти невозможно выиграть "Золотой мяч"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал свои шансы на то, чтобы получить "Золотой мяч".

"Я горжусь тем, что меня связывают с этой наградой, но я знаю, что мне будет нелегко выиграть ее. Я спокойно к этому отношусь. При этом я понимаю, что делаю свою работу хорошо, и люди это ценят. Я стараюсь не думать о своих шансах на победу. Я лишь хочу помогать "Ливерпулю" в новом сезоне.

Я знаю, что единственным вратарем и обладателем "Золотого мяча" был Лева Яшин. Видите, как тяжело нам добиться подобного признания?

Сейчас вратари более вовлечены в игру, чем раньше. Нужно хорошо играть не только руками, но и ногами. У вратарей особая позиция — они видят все поле и организуют игру остальных. Только вот голов не забивают, а наоборот, мешают их забить. А люди любят праздновать забитые голы. Это самый важный момент в футболе. Думаю, именно поэтому форвардов ценят больше. Хотя времена меняются", — цитирует Алиссона Marca.

Sport24.ru


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Теги: Алиссон Ливерпуль АПЛ
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