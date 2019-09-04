Защитник "Астон Виллы" Мингс: Терри – пример футболиста, который добился всего

Защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс прокомментировал своё отношение к Джону Терри, который повлиял на него, после дебюта в сборной Англии.

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"Терри однозначно оказал влияние на мою игру. Джон – это пример футболиста, у которого я могу учиться, который добился всего. Работать вместе с ним и получать от него советы – это то, с чем мне очень повезло. Это большой плюс в моём прогрессе.Джон вместе со мной просматривает видеоматериала с моими играми, обсуждает все мои выступления. Мне повезло играть за великолепный клуб, я здесь постоянно прогрессирую, и учусь у лучшего игрока, хорошего наставника. Терри говорит, что хорошее качество защитника – это, когда он уходит с поля, а о его проделанной работе никто не знает. Этого я и пытаюсь добиться в своей работе", – сказал Мингс.