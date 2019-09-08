Дринкуотера избили возле ночного клуба за приставания к чужой девушке

На полузащитника сборной Англии Дэнни Дринкуотера совершили нападение возле одного из ночных клубов в Манчестере.Как сообщает The Sun, 29-летний футболист проводил время в клубе Chinawhite. Его выгнали из заведения, поскольку он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал приставать к девушке другого футболиста, отдыхавшего в клубе. Дринкутора сначала вывели на улицу охранники, а уже за пределами заведения на него напали 6 человек, которые избили его и грозились "переломать ему ноги".Дринкуотеру разбили лицо, рассекли лоб, оставили синяки, ушибы и ссадины на плечах и руках, а также нанесли серьезную травму голеностопного сустава, когда его били по ногам. Предполагается, что в избиении мог участвовать игрок клуба "Сканторп Юнайтед" 25-летний Коси Нклер.