Рахим Стерлинг: сейчас 2019 год, а мы продолжаем говорить о расизме

Вингер "Манчестер Сити" и национальной команды Англии Рахим Стерлинг поделился мнением о проблеме расизма в современном мире. Ранее Рахим и другие игроки сборной подверглись оскорблениям на расовой почве в социальных сетях."Легко сказать, что будет дальше, но за экраном компьютера очень много людей. Я говорю о тех, кто чувствует, что им всё может сойти с рук.Сейчас 2019 год, а мы продолжаем об этом говорить. Не могу сказать, что у меня есть ответ, как всё решить, но, как общество, мы должны это искоренить.Люди, которые занимаются такими вещами, должны проснуться и понять, что сейчас новая эра, и дискриминация — это то, с чем никто не должен сталкиваться.Наше общество должно вырасти. Мы люди, и у нас есть чувства", — приводит слова Стерлинга Sky Sports.