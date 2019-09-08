Игрок "Пармы" Дармиан назвал причину своего ухода из "Манчестер Юнайтед"

Футболист Матео Дармиан, перешедший этим летом из "Манчестер Юнайтед" в "Парму", объяснил причины своего трансфера, передает Daily Mail."Я гордился выступлениями за столь важный клуб, но также это была и большая ответственность. Когда ты надеваешь футболку такой команды – ответственность огромная. Я столкнулся с другой культурой, другим стилем футбола, и это однозначно помогло мне стать лучше как на футбольном поле, так и за его пределами", — заявил итальянец."В первые два года я играл больше, в следующие полтора – меньше. Желание играть чаще вынудило меня покинуть "МЮ", — добавил защитник.