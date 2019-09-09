Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, отправленный в аренду в миланский "Интер", не хочет возвращаться в английский клуб, сообщает Corriere dello Sport.По информации издания, после завершения аренды чилийский форвард намерен остаться в итальянской команде. Отмечается, что в соглашении между клубами нет опции выкупа."Интер" готов оставить футболиста, однако руководство команды не намерено платить ему более ?150 тыс. В настоящее время Санчес получает ?400 тыс., из которых ?300 тыс. ему платит "Манчестер Юнайтед".