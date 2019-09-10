Футболист "Лидса" Джордан Стивенс получил дисквалификацию на шесть недель за ставки в букмекерской конторе.
Как сообщает BBC, 19-летний игрок признался, что разместил 59 ставок в прошлом сезоне, в том числе в пяти случаях поставив на игру с участием собственной команды.
Стивенса отстранили до 10 октября и оштрафовали на 1200 фунтов. В "Лидсе" это наказание назвали непропорциональным вине.
Sport24.ru
Футболист "Лидса" делал ставки на игры своей команды. Его дисквалифицировали на 6 недель
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