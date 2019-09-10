"Ливерпуль" активировал опцию продления в контракте Матипа

"Ливерпуль" продлил соглашение с защитником Жоэлем Матипом, сообщает Daily Mail.По информации издания, красные воспользовались опцией пролонгирования на один сезон, которая была прописана в контракте 28-летнего футболиста. Соглашение камерунца было рассчитано до окончания нынешнего сезона, однако теперь его пребывание в команде продлится до лета 2021 года.Матип перешёл в "Ливерпуль" летом 2016 года на правах свободного агента из "Шальке-04", за который выступал с 2009 года и воспитанником которого является. В составе красных Жоэль в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а летом завоевал Суперкубок УЕФА.