Серхио Рамос: Ван Дейк заслужил "Золотой мяч"

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос считает, что его коллега по амплуа из "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджил ван Дейк достоин того, чтобы стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2019 года."Если Ван Дейк получит "Золотой мяч", то это будет заслуженно. Это отличный защитник.Защитнику сложнее удостоиться данной награды. Но, кажется, сейчас борьба за приз ведется уже не только между Месси и Криштиану. Похоже, у других появляется шанс", — цитирует Рамоса Marca.