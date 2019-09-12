В АПЛ хотят расширить использование VAR
Глава судейского корпуса Майк Райли пообщался с руководством АПЛ на тему более широкого использования системы VAR.
Фото: football365.com
Сейчас судьи могут использовать VAR в четырёх случаях: при взятии ворот, при решениях по поводу назначения пенальти, в эпизодах с прямой красной карточкой и если судья перепутает футболистов. При этом на старте сезона в Англии возникало много моментов, которые не подходят под эти критерии. Поэтому сейчас идёт обсуждения вопроса о расширении использования VAR, сообщает Daily Mail.
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