Зидан заинтересован в приобретении игрока "Челси"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, сообщает AS.По информации издания, английский клуб не намерен продавать игрока из-за запрета на трансферы. Сам футболист тоже не хочет уходить из Английской премьер-лиги (АПЛ).Отмечается, что бывшие игроки "Челси" вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар, выступающие за "Реал", в личных беседах одобрили приглашение француза.В настоящее время французский хавбек восстанавливается после травмы.