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Зидан заинтересован в приобретении игрока "Челси"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в приобретении полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте, сообщает AS.

По информации издания, английский клуб не намерен продавать игрока из-за запрета на трансферы. Сам футболист тоже не хочет уходить из Английской премьер-лиги (АПЛ).

Отмечается, что бывшие игроки "Челси" вратарь Тибо Куртуа и полузащитник Эден Азар, выступающие за "Реал", в личных беседах одобрили приглашение француза.

В настоящее время французский хавбек восстанавливается после травмы.

"Газета.ру"


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Теги: Зидан Реал Челси АПЛ Ла Лига
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13 Саутгемптон 4 4
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# Команда И О
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3 Атлетик Б 3 7
4 Леванте 3 6
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7 Алавес 3 5
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