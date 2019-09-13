Английский футболист дисквалифицирован на 5 матчей за укус соперника

Футболист клуба "Ньюпорт Каунти" из четвертой английской лиги Райан Иннисс получил пять матчей дисквалификации за укус соперника во время матча против молодежной команды "Вест Хэма" (4:5). Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.Изначально Иннисс получил три матча дисквалификации, однако в ассоциации посчитали, что такое наказание слишком мягкое, добавив к отстранению игрока еще две встречи.Главный тренер "Ньюпорта" Майкл Флинн ранее заявил, что не будет защищать игрока, если выяснится, что он действительно укусил своего оппонента.Права на Иннисса принадлежат "Кристал Пэлас", в "Ньюпорте" он выступает на правах аренды.