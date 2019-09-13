Футболист клуба "Ньюпорт Каунти" из четвертой английской лиги Райан Иннисс получил пять матчей дисквалификации за укус соперника во время матча против молодежной команды "Вест Хэма" (4:5). Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Изначально Иннисс получил три матча дисквалификации, однако в ассоциации посчитали, что такое наказание слишком мягкое, добавив к отстранению игрока еще две встречи.
Главный тренер "Ньюпорта" Майкл Флинн ранее заявил, что не будет защищать игрока, если выяснится, что он действительно укусил своего оппонента.
Права на Иннисса принадлежат "Кристал Пэлас", в "Ньюпорте" он выступает на правах аренды.
Sport24.ru
Английский футболист дисквалифицирован на 5 матчей за укус соперника
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