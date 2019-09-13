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Джейми Каррагер: Стерлинг лучше Неймара

Бывший защитник "Ливерпуля", а в настоящее время футбольный критик Джейми Каррагер впечатлен уровнем игры, демонстрируемой нападающим "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахимом Стерлингом.

"Никогда не предполагал, что Стерлинг будет настолько хорош. Считал, что "Ливерпуль" провернул хорошую сделку, продав его в "Манчестер Сити" чуть менее чем за 50 млн фунтов. Я был неправ. К концу его карьеры станет очевидно, что «Сити» купил Рахима по выгодной цене.

Сейчас он входит в пятерку или шестерку лучших атакующих игроков в мире, тех, кто по уровню чуть ниже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Я недавно писал, что он и Садио Мане — лучшие игроки на левом фланге. Сейчас я оцениваю Стерлинга выше Неймара.

Его амбиции, это также касается Килиана Мбаппе, должны состоять в том, чтобы занять место Месси и Роналду после того, как они уйдут из футбола. Стерлинг — потенциальный обладатель "Золотого мяча" в течение следующих четырех или пяти лет. Нынешняя восходящая траектория его карьеры призвана сделать Стерлинга глобальной суперзвездой", — цитирует Каррагера The Telegraph.

Sport24.ru


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Теги: Стерлинг Каррагер Ливерпуль АПЛ Неймар ПСЖ Лига 1
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6 Эвертон 4 7
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3 Ницца 4 9
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