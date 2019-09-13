Бывший защитник "Ливерпуля", а в настоящее время футбольный критик Джейми Каррагер впечатлен уровнем игры, демонстрируемой нападающим "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахимом Стерлингом.
"Никогда не предполагал, что Стерлинг будет настолько хорош. Считал, что "Ливерпуль" провернул хорошую сделку, продав его в "Манчестер Сити" чуть менее чем за 50 млн фунтов. Я был неправ. К концу его карьеры станет очевидно, что «Сити» купил Рахима по выгодной цене.
Сейчас он входит в пятерку или шестерку лучших атакующих игроков в мире, тех, кто по уровню чуть ниже Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Я недавно писал, что он и Садио Мане — лучшие игроки на левом фланге. Сейчас я оцениваю Стерлинга выше Неймара.
Его амбиции, это также касается Килиана Мбаппе, должны состоять в том, чтобы занять место Месси и Роналду после того, как они уйдут из футбола. Стерлинг — потенциальный обладатель "Золотого мяча" в течение следующих четырех или пяти лет. Нынешняя восходящая траектория его карьеры призвана сделать Стерлинга глобальной суперзвездой", — цитирует Каррагера The Telegraph.
Sport24.ru
Джейми Каррагер: Стерлинг лучше Неймара
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