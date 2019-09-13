Хосеп Гвардиола: Стерлинг хорош, но с Месси и Роналду не сравнится никто

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего команды Рахима Стерлинга, забившего пять голов в стартовых четырех матчах АПЛ в новом сезоне."Я очень рад, что Стерлинг так удачно играет за клуб и сборную Англии, но надеюсь, он не будет слишком много читать о таких вещах. Никто не может сравниться с Криштиану или Месси, никто.Не знаю, является ли Стерлинг лучшим футболистом Англии, это вы журналист. Но могу сказать, что Рахим очень трудолюбив, я в восторге от него, он очень приятный парень", — цитирует Гвардиолу The Independent.