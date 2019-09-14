Кристиан Эриксен ждет, что "Реал" в январе сделает ему предложение

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен хочет продолжить карьеру в "Реале".По информации Marca, 27-летний игрок ждет от мадридского клуба предложение в зимнее трансферное окно. Контракт датчанина с лондонцами истекает летом 2020 года, и с 1 января он сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом.Ранее Эриксен отклонил несколько предложений руководства "шпор" о продлении нынешнего договора.