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Кристиан Эриксен ждет, что "Реал" в январе сделает ему предложение

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен хочет продолжить карьеру в "Реале".

По информации Marca, 27-летний игрок ждет от мадридского клуба предложение в зимнее трансферное окно. Контракт датчанина с лондонцами истекает летом 2020 года, и с 1 января он сможет заключить предварительное соглашение с любым клубом.

Ранее Эриксен отклонил несколько предложений руководства "шпор" о продлении нынешнего договора.

Sport24.ru


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Теги: Эриксен Тоттенхэм АПЛ Реал Ла Лига
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