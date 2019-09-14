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Агент Ибрагимовича и Погба может начать сотрудничество с форвардом "Кристал Пэлас" Заа

Известный агент Мино Райола может стать представителем нападающего "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа.

По информации The Daily Mail, ивуариец уведомил о том, что намерен прекратить сотрудничество с компанией USM, которая не смогла обеспечить его уход из лондонского клуба летом этого года. 51-летний голландский футбольный посредник рассматривает вариант начать работать с футболистом. Среди известных клиентов Райолы — Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Генрих Мхитарян ("Рома") и Марио Балотелли ("Брешиа").

По информации СМИ, минувшим летом форвардом интересовались "ПСЖ", "Наполи", "Эвертон", "Бавария" и "Арсенал".

Sport24.ru


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Теги: Заа Ибрагимович Погба Кристал Пэлас АПЛ
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