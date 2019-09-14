Агент Ибрагимовича и Погба может начать сотрудничество с форвардом "Кристал Пэлас" Заа

Известный агент Мино Райола может стать представителем нападающего "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа.По информации The Daily Mail, ивуариец уведомил о том, что намерен прекратить сотрудничество с компанией USM, которая не смогла обеспечить его уход из лондонского клуба летом этого года. 51-летний голландский футбольный посредник рассматривает вариант начать работать с футболистом. Среди известных клиентов Райолы — Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Генрих Мхитарян ("Рома") и Марио Балотелли ("Брешиа").По информации СМИ, минувшим летом форвардом интересовались "ПСЖ", "Наполи", "Эвертон", "Бавария" и "Арсенал".