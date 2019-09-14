Серхио Бускетс: сравнения с Месси не пойдут на пользу Стерлингу

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс считает, что сравнения с Лионелем Месси могут негативно сказаться на нападающем "Манчестер Сити" Рахиме Стерлинге."Стерлинг — талантливый игрок с большим потенциалом, но сравнения с Месси слишком преувеличены и не пойдут ему на пользу.Каждый из этих игроков исполняет важную роль в своем клубе. Стерлинг — хороший игрок и может также оказать большое влияние на сборную Англии.Если говорить о Лиге чемпионов, "Манчестер Сити" — всегда один из фаворитов. Но "Барселона" с Месси, как по мне, — главный", - цитирует Бускетса Mirror.